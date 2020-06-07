На Донбассе на Троицу почти не стреляли

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток воскресенья, 7 июня, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

По информации пресс-центра Операции объединенных сил, обстрел произошел возле Луганского.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие адекватно ответили вражеским подразделениям, "заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность".

Потери противника уточняются.

Напомним, в субботу, 6 июня, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов боевиков на Донбассе четверо военных получили ранения, один - боевое травмирование.