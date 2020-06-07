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Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов

Министру пожаловались на действия дошкольных учреждений во время карантина.

Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Фото: EPA/UPG

Родители не должны самостоятельно закупать необходимые для работы детских садов в условиях карантина средства индивидуальной защиты или антисептики. Об этом на брифинге в воскресенье сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников, антисептиков, масок и других средств, которые применяются в детских садах, согласно рекомендациям Минздрава в связи с карантинными ограничениями, должны делать исключительно собственники этого учреждения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству это должны делать собственники", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что требования к родителям со стороны администраций некоторых детских садов "предоставлять справки с работы и подписывать бумаги, что родители не будут иметь претензии, если ребенок заболеет COVID-19 в садике" являются незаконными.

"Что касается справок и подписания каких-то бумаг, это полная самодеятельность руководства садика, которая не предусмотрена ни одним нормативным актов в Украине. Я считаю, что в таких случаях нужно жаловаться собственнику садика – органам местной власти или частному владельцу", - возмутился министр.

Напомним, в Украине с 25 мая разрешена работа дошкольных образовательных заведений. С 1 июня в Киеве возобновили работу 466 детсадов

В период карантина они должны выполнять ряд предписаний, в частности, регулярно мерить температуру сотрудникам и детям, усиленно дезинфицировать помещения, проводить больше времени на воздухе.

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