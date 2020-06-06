Боеприпасы калибра 45 мм и 76 мм сохранились с Второй мировой войны.

Саперы ГосЧС в Винницкой области в субботу выкопали больше 600 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, которые находились в парке села Спичинцы. Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели изъяли 414 снарядов калибра 45 мм, 213 снарядов калибра 76 мм и один минометный снаряд калибра 82 мм.

Село Спичинцы известно тем, что в нем расположен дворец Собанских, построенный в 1880-х годах. Парк вокруг поместья в конце 20 века получил статус объекта природно-заповедного фонда.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве в районе Шулявского моста нашли десятки старых артиллерийских снарядов.