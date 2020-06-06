Огонь потушили за два часа, жертв нет.

В субботу в городе Запорожье горел цех обувной фабрики Mida.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

"6 июня в 15:42 в г.Запорожье по ул.Восточная, 1 в четырехэтажном здании обувной фабрики «Мида» в производственном цеху на четвертом этаже возник пожар. В 17:50 пожар ликвидирован на площади 400 м. кв. Жертв и пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Пожар потушили усилиями 40 человек и 12 единиц спасательной техники.

Напомним, что в феврале 2019 года в Харькове сожгли склад обувной фурнитуры компании Zotti, которая занимается производством комплектующих для обуви. А за полтора года до этого в Харькове сгорел магазин этого бренда.