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В Запорожье горела обувная фабрика Mida

Огонь потушили за два часа, жертв нет.

В субботу в городе Запорожье горел цех обувной фабрики Mida.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

"6 июня в 15:42 в г.Запорожье по ул.Восточная, 1 в четырехэтажном здании обувной фабрики «Мида» в производственном цеху на четвертом этаже возник пожар. В 17:50 пожар ликвидирован на площади 400 м. кв. Жертв и пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Пожар потушили усилиями 40 человек и 12 единиц спасательной техники.

Напомним, что в феврале 2019 года в Харькове сожгли склад обувной фурнитуры компании Zotti, которая занимается производством комплектующих для обуви. А за полтора года до этого в Харькове сгорел магазин этого бренда.

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