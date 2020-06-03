Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований и СБУ 2 июня задержали по подозрению в получении 12 тысяч долларов взятки депутата Запорожского городского совета, занимающего должность заместителя главы земельной комиссии.

Об этом говорится на сайтах ГБР и прокуратуры АР Крым.

Следствие считает, что он требовал деньги за получение положительного вывода земельной комиссии и помощь в выделении земельного участка на территории города.

Мужчину задержали после получения второй части взятки в размере 243 тысяч гривен, то есть около 9 тысяч долларов.

Депутату собираются предъявить подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки) и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: dbr.gov.ua

Запорожский журналист Яков Носков в фейсбуке сообщил, что задержанный - этой депутат из фракции "Оппозиционного блока" Александр Тищенко.

Фото: dbr.gov.ua