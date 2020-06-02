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Полиция задержала за стрельбу в Броварах еще 13 человек во главе с уголовным авторитетом

Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

Сотрудники полиции задержали еще 13 человек, которые подозреваются в участии в перестрелке перевозчиков в Броварах, сообщила пресс-служба МВД.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом «Веха», или «Журавль». Установлено, именно они «выступили» со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", - сообщил министр Арсен Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

Еще двое человек находятся в больнице после перестрелки, но им тоже сообщили подозрение.

Полиция провела 20 обысков по месту жительства задержанных. Там нашли оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маска. Также полицейские изъяли восемь автомобилей премиум-класса.

Открыто открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.

Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. На следующий день в полиции отчитались, что установлены больше 60 человек, которые принимали участие в конфликте. Два десятка из них отправили в СИЗО.

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