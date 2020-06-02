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​Маас: Восточное партнерство будет одной из основных тем во время председательства Германии в Совете ЕС

Важной темой также останется Украина и конфликт на Донбассе.

​Маас: Восточное партнерство будет одной из основных тем во время председательства Германии в Совете ЕС
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Во время председательства Германии с Совете Европы одним из главных будет вопрос отношений со странами Восточного партнерства

Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас.

"Для нас во время председательства в Совете ЕС (с 1 июля 2020 года) будет важными отношения со странами Восточного партнерства. Украина будет важным аспектом. Поэтому мы не только продолжим поиск решений, как достичь мира в Украине, а также будем заниматься вопросами экономических реформ", - сказал он.

Маас также отметил, что важной темой останется Украина и конфликт на Донбассе.

"Во время нашего председательства мы будем следить за этим процессом. Также будем заниматься вопросами того, как нам выйти из пандемии. И здесь мы будем поддерживать страны Восточного партнерства. Однако, для нас остается важным политический процесс", - добавил глава немецкого МИДа.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение.

Восточное партнерство – это инициированная Польшей и Швецией программа, направленная на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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