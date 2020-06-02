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"Слуга народа": "Турборежим не будет продолжаться"

Во фракции отрицают проблемы с монобольшинством

"Слуга народа": "Турборежим не будет продолжаться"
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракция "Слуга народа" намерена отказаться от принятия законопроектов в турборежиме и перейти к их плановому обсуждению.

Об этом в интервью LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Уже понятно, что турборежим не будет продолжаться. Это было хорошо в начале, но сейчас надо перейти к какой-то плановой работе, так как при очень быстром прохождении законопроектов все заканчивается тем, что, когда надо через два часа ставить документ на голосование, подходит группа депутатов к Давиду (Арахамии, главе фракции - LB.ua) или к автору законопроекта и говорит: «Вот здесь то-то, здесь нам написали письма». И мы его снимаем с повестки дня. Конечно, это ненормальная ситуация", - отметила Кравчук.

По словам нардепа, фракция намерена разобраться, почему в последнее время на ряд законопроектов не находит голоса внутри монобольшинства.

"Мы дальше продолжаем принимать решения. Пока официально у нас не менее 226 голосов, большинство существует. Да, надо теперь при важных законопроектах очень хорошо понимать, каким образом будут голосовать другие фракции, чтобы посчитать, есть ли какой-то запас голосов. Все важные решения, которые были нужны президенту, команде в целом, принимаются", - отметила Кравчук.

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