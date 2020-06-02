Рада приняла закон об инвентаризации лесов

Верховная Рада во вторник приняла закон о национальной инвентаризации лесов.

За принятие соответствующего законопроекта №2379 в целом проголосовали 322 народных депутата.

Депутаты прописали в Лесном кодексе новую статью 55-1 об инвентаризации лесного фонда, цель которой - получение обобщенной информации о лесах для нужд планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов.

Порядок инвентаризации предстоит утвердить Кабинету министров в течение шести месяцев после вступления закона в силу.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что для проведения инвентаризации необходимо будет около 9 млн гривен ежегодно, в том числе 2 млн гривен на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 млн гривен на оплату труда временных работников, которые будут проводить исследование лесов.

Расчетный уровень необходимых затрат составит от 7,7 млн гривен до 12,6 млн гривен в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники.

Напомним, в 2019 году Кабинет министров запустил пилотный проект электронной регистрации заготовки древесины и онлайн-карты вырубок деревьев. Он получил название "лес в смартфоне".