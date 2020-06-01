Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
ГлавнаяЭкономикаГосударство

За 18 дней налоговая под руководством Любченко "скрутила" 700 миллионов гривен НДС, - нардеп

«Голос» решил проверить информацию.

За 18 дней налоговая под руководством Любченко "скрутила" 700 миллионов гривен НДС, - нардеп
Фото: goloszmin.org

Всего за 18 дней после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины 29 апреля, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых «скруток» по налогу на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил на заседании согласительного совета нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«К сожалению, из-за неуклюжей работе Правительства у нас значительно упали поступления в любых бюджеты. Для понимания: местные бюджеты за 4 месяца недополучили 11 млрд грн. Центральный бюджет – минус 42 млрд грн. Это информация, которая должна нас настораживать независимо от того, ты принадлежишь к власти или оппозиции, потому что это приведет к повышению налогов, к сокращению выплат, до остановки любых инфраструктурных проектов и, к сожалению, к остановке выплаты зарплат», - заявил нардеп.

«Мы видим, что в новой налоговой, которую «обновило» нам правительство, уже через 18 дней начались те же скрутки, о которых мы говорили, на 700 млн грн. Мы как фракция «Голос» будем проверять эту информацию, и не дай Бог, если эти факты подтвердятся, то это повод не только для политической ответственности, но и к уголовной», - подчеркнул Железняк.

«Сейчас если мы не будем спасать бюджет, правительство к осени доведет нас до катастрофы», - подытожил он.

Напомним, 29 апреля решением Кабмина Алексей Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы. В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также