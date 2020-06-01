Регулятор предостерег от инвестирования в сомнительный проект Exlimited

Его создатели могут быть мошенники.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупредила украинцев о рисках инвестиций в скам-проект Exlimited, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Об этом говорится в сообщении на сайте НКЦБФР.

"Проект Exlimited привлекает средства у частных инвесторов для реализации стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений. По методам работы этот проект очень похож на B2B Jewelry", - говорится в сообщении комиссии.

Отмечается, проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли.

На видеохостинге YouTube проект активно рекламируется теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry, и в сообществах вкладчиков B2BJewelry в социальных сетях.

Адрес офиса и контактные телефоны компании на вебсайте проекта отсутствуют. Из контактов есть только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта. Такая анонимность для "успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом" является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети о компании с 20-летним опытом датированы концом марта 2020 года.

НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.