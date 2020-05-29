В Украине нет реального конфликта между отечественными химиками и аграриями, - гендиректор ФРУ Ильичев

Гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявляет, что в случае, если квоты на импортные удобрения не будут введены, Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на заявление генерального директора ФРУ.

«Очевидно, что если мы не сохраним отечественное производство удобрений и отдадим наш рынок в угоду российским или иным производителям, то в ближайший год рискуем получить монопольный диктат в отрасли со стороны импорта. Тем более, что во многих странах система поддержки промышленности несоизмерима с Украиной. К примеру, в той же Турции большинство химических предприятий находятся в зонах промышленного развития с целой системой льгот и стимулов», - заявил Ильичев после совещания представителей химпрома и аграрных ассоциаций в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По информации «Українських Новин», встреча была посвящена вопросам защиты украинского рынка удобрений.

По словам гендиректора ФРУ, химическая отрасль сегодня – это отрасль с мультипликатором 3-5, с высокой добавленной стоимостью.

«За каждым химическим предприятием стоит целый ряд подрядчиков и производителей сопутствующей продукции, а также логистика, транспорт, энергетика и ЖКХ. Это около 100 тысяч рабочих мест. В условиях настоящего времени, когда количество безработных постоянно растет, мультипликатор в отрасли может дать серьезный стимул для создания рабочих мест и позволит сгладить всплески безработицы. Это возможность не только создавать, но и сохранять рабочие места», - отметил Ильичев.

Он подчеркнул, что большое количество химических предприятий в Украине имеют стратегическое значение и являются градообразующими. «Что касается баланса интересов аграриев и химической отрасли. Как федерация мы объединяем и тех, и других. И не считаем, что в Украине существует противостояние между отечественными химиками и аграриями. Сегодня украинские производители могут обеспечить на 100% потребности аграриев в азотной группе, и до 40% в сложных удобрениях. Сегодня спорные вопросы больше лежат в плоскости интересов трейдеров импортной продукции. Торговать импортным товаром выгоднее, там большая торговая маржа», - сказал Ильичев.

По его словам, квотирование не меняет структуру рынка.

«Как справедливо заметил Тарас Качка (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины), квоты нужны для того, чтобы сохранить диверсификацию и предсказуемость импорта. И на самом деле будут близки к фактическому импорту, который мы имеем сейчас. Это парадокс связан с тем, что расследование длилось почти год и касалось периода до середины 2019 года. С тех пор рынок удобрений изменился. В первом квартале 2020 импорт комплексных удобрений сократился на 18%, а азотных - на 59% по сравнению с первым кварталом прошлого года. То есть импорт в Украине сам постепенно идет к параметрам, которые предлагается зафиксировать», - отметил Ильичев.

Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что министерство будет инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений. По словам Качки, вмешательство в рынок со стороны правительства будет минимальным.

22 мая 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней.

С 1 июля 2019 года в Украину запрещен импорт минеральных и химических удобрений российского производства.

В Украине удобрения производят компания Ostchem, объединяющая азотные предприятия в Черкассах, Ровно и Северодонецке, государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ), ПАО «ДнепрАзот», ПАО «Сумыхимпром», Агрохимическая компания GROSSDORF, корпорация «Украгрохимхолдинг» и Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), ЧАО "Химдивизион" и другие.

В августе 2019 года Союз химиков Украины и большинство украинских производителей минеральных удобрений – ПАО «Азот» (Черкассы), ПАО «Ривнеазот», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «ДнепрАзот», ПАО «Сумыхимпром» и «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ) обратились в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой провести ряд специальных расследований в отношении импорта минеральных удобрений в Украину.