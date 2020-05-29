"Укравтодор" планирует за полгода заменить обвалившийся мост возле Никополя

"Укравтодор" планирует за полгода построить новый мост в селе Алексеевка возле Никополя вместо того, который обвалился 20 мая. В течение этого времени проезд через залив Каховского водохранилища будет обеспечен благодаря понтонной переправе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Понтонной переправой, надеюсь, мы будем пользоваться не более пяти-шести месяцев. За это время построим наш новый мост, потому что, согласно предварительному обследованию компаний, которые его обслуживали, мы уже не можем использовать существующие конструкции", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-презентации Национальной программы восстановления мостов в пятницу.

По его словам, это будет первый мост за время независимости Украины, построенный без перекрытия русла реки. Он будет возводиться с платформы.

Напомним, что мост в Алексеевке расположен на дороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Он обвалился 20 мая, когда по нему проезжала груженная металлическими трубами фура. Общий вес грузовика с прицепом составлял около 36 тонн. Но так как построенный в 1955 году мост относился к категории "ограниченно трудоспособных", заезд на него был разрешен только транспорту весом менее 10 тонн. Также действовало ограничение скорости движение - до 10 км/час.