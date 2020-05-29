У Vodafone возникли проблемы с голосовой связью

У Vodafone в пятницу возникли проблемы с голосовой связью.

"В отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - говорится в сообщении компании.

"Vodafone Украина" - второй по величине мобильный оператор Украины. В декабре 2019 года он был продан азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell.

Напомним, что на прошлой неделе масштабный сбой произошел у "Киевстара". В результате без связи остались пользователи фиксированного интернета "Домашний Киевстар".