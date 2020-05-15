В приезду спасателей пострадавший находился на вышке на страховочном устройстве без признаков жизни.

На горе Плай в Закарпатской области во время проведения ремонтных работ на вышке связи погиб рабочий.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время проведения ремонтных работ на вышке связи на горе Плай, что в Воловецком районе, электрическим током поразило работника - мужчину 1971 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к приезду спасателей пострадавший находился на вышке на страховочном устройстве без признаков жизни.

"Сотрудники ГосЧС с помощью альпинистского снаряжения спустили мужчину с 10-метровой высоты. Далее спецтехникой его перевезли в пгт Воловец и передали медикам. Однако, жизнь пострадавшему спасти не удалось в 14:35 врачи констатировали смерть мужчины. Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Напомним, ранее в Харькове электрика убило током в подстанции во время ремонтных работ.