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В Киеве в субботу ожидается до +17, ночью дождь

Днем существенные осадки не прогнозируются. 

В Киеве в субботу ожидается до +17, ночью дождь
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве 16 мая облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь (в Волынской области небольшой), днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь (в Сумской области небольшой), днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь (в Харьковской области днем местами), ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, в Донецкой области +7…+12 градусов, днем +11…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь (в Херсонской области небольшой), днем без существенных осадков, в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

Напомним, что сегодня в Киеве максимальная температура 16 градусов, дождь не ожидается. В центр Украины кратковременные дожди. 

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Источник: "Украинские новости"
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