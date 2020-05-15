В Украине запустили сервис поиска данных о репресированных с 1917 по 1991 год

Отраслевой государственных архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных с 1917 по 1991 год.

Запуск сервиса приурочен ко Дню памяти жертв политических репрессй, говорится на сайте Архива УИНП. Каждый желающий может обратиться в центр за консультацией, эксперты будут осуществлять сопровождение людей, которые хотят узнать о судьбе репрессированных. Также специалисты помогут правильно написать обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию о людях, исторических персонах и событиях.

"Голодомор 1932-1933 годов, голоды 1921-1923 и 1946-1947, Великий террор, депортация, политические аресты и убийства... Жертвами этих человеконенависнечиских экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц жизни своих предков. Цель новосозданного Центра - поддержать людей", - сообщил директор Отраслевого архива Института нацпамяти Игорь Кулик.

Фото: http://hdauinp.org.ua/

Обратиться в консультационный центр можно в будние дни с 10 до 18 часов по телефону, электронной почте, в Facebook или через сайт. Обращение бесплатно.

Напомним, в ноябре 2019 признание Голодомора как геноцида достигло рекордных 82% среди опрошенных украинцев.