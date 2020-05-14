В Виноградове Закарпатской области во время демонтажа недействующего кинотеатра произошел обвал стен и плит перекрытия. Об этом сообщили на сайте ГосЧС.

"Под завалами оказались два человека. Подразделение ГосЧС освободили из-под завала одного человека, его передали медработникам в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Тело второго деблокировали из-под завала, медики констатировали смерть.

"От ГосЧС привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники", - добавили спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что 8 мая в Одессе обвалилась часть двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели эвакурировали 10 жителей, еще 11 человек сумели выбраться сами.