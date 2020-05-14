Детсады в Киеве откроют через две недели после решения Кабмина о возобновлении учебного процесса

Детские сады в Киеве смогут возобновить работу через две недели после решения Кабинета министров о возобновлении учебного процесса.

Об этом говорится в фейсбуке Контактного центра города Киева.

"Есть надежда, что с 22 мая карантинные меры будут достаточно ослаблены, чтобы родители смогли отправить своих детей в садики и с облегчением отпраздновать этот день. Ориентировочно ждать открытия садиков в Киеве можно будет через 14 дней после решения Кабмина о возобновлении учебного процесса. Это время нужно для надлежащей подготовки к встрече малышей", - заявило коммунальное учреждение.

В настоящее время в Киеве закупают защитные и дезинфицирующие средства и готовят пошаговые инструкции по восстановлению образовательного процесса в садах.

В школы дети, кроме выпускников, вернутся уже осенью.

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее сообщил, что решение о возобновлении работы детских садиков после карантина из-за коронавируса должно быть принято 22 мая. "Либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают", - отметил он.

Детские сады могут открыться в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.