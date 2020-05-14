В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту от Владимирской горки до арки Дружбы народов вновь треснуло стекло. Об этом сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Поврежденное место оградили лентой с предупреждением об опасности.

Мост от Крещатого парка до арки Дружбы народов был открыт в мае прошлого года. Длина сооружения составила 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Общая стоимость превысила 400 млн гривен.

На следующий день после открытия два стеклянных окна на мосту покрылись трещинами и их пришлось срочно менять. В процессе работ треснуло еще одно стекло, что стало основанием для острой критики и шуток над мэр Виталием Кличко и мостом.

После ремонта мост проходил обследование и испытание технического состояния. В КГГА заявили, что он соответствует действующим нормативам по нагрузке для пешеходных мостов.

В июле на стеклянных вставках вновь появились трещины. В КГГА сообщили, что причиной их появления мог быть перепад температуры.