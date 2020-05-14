Из-за российской агрессии 21 тыс. кв. км территории Донбасса и Крыма загрязнено минами

На сегодня очищены более 35 500 га земель, свыше 2 тыс. км дорог и 1 тыс. км железнодорожных путей.

Российская агрессия против Украины привела к тому, что площадь районов, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны на подконтрольной правительству территории Донбасса, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма составляет окооло 21 тыс. кв. км.

Об этом заявил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ, передает "Укринформ".

"По предварительным подсчетам, около 7 тыс. квадратных километров на контролируемых правительством территориях и примерно 14 тыс. квадратных километров временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны", - сказал он.

По словам Петренко, сейчас 29 групп разминирования Вооруженных Сил Украины, а также 16 пиротехнических команд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выполняют задачи по разминированию на освобожденных территориях Донбасса.

На сегодня очищены более 35 500 га земель, свыше 2000 км дорог, 1000 км железнодорожных путей, обнаружено и уничтожено более 460 тыс. взрывоопасных предметов.

Петренко поблагодарил международные неправительственные организации, в частности, The HALO Trust, Датской группы по разминированию (DDG), Швейцарском фонд противоминной деятельности (FSD), которые с 2016 года оказывают помощь Минобороны.

"Украина также благодарна Координатору проектов ОБСЕ в Украине за существенную поддержку и помощь в разных сферах, особенно в сфере противоминной деятельности. И не могу здесь не отметить также ту большую поддержку со стороны наших добрых друзей из США, Канады и Великобритании в рамках проекта противоминной деятельности", - добавил замминистра.

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №9080-1 о противоминной деятельности. Ранее делегация Программы развития ООН совместно с международными партнерами презентовали программу деятельности относительно разминирования Донецкой области.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.