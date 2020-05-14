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За сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены

Боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки российские российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовки российские наемники дважды задействовали гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в целом выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово противник применил 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Катериновки боевики применяли 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ пять раз открывали огонь.

Напомним, в среду, 13 мая, оккупанты из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ООС в Луганской области. В результате был ранен один военнослужащий ВСУ.

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