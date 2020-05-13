В Запорожской области спецназ задержал криминального авторитета

Суд арестовал его на 60 суток без права залога.

В Запорожской области сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления Национальной полиции задержали "криминального авторитета".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.

"13 мая оперативники уголовного розыска совместно со следователями следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, при поддержке бойцов КОРДа и батальона полиции особого назначения провели спецоперацию. В результате правоохранители задержали мужчину 1981 года рождения, лидера преступной группы этнической направленности, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей Васильевского района. Для осуществления своих намерений члены организованной группы угрожали жертвам физической расправой и уничтожением их имущества", - говорится в сообщении.

В настоящее время организатору группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Кроме этого, следователи обратились в Орджоникидзевский районный суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал задержанного на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, за год в Украине задержали 21 вора в законе.

В мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.