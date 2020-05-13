В ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще на 24 рейсах

Министерство инфраструктуры анонсировало на ближайшую неделю ряд спецрейсов, на которых эвакуируют украинцев из разных стран.

14 мая планируется вылет из Манилы (Филиппины), Франкфурта (Германия) и Лондона (Великая Британия). Об этом сообщили на странице Мининфраструктуры в Facebook.

15 мая запланированы рейсы из Берлина (Германия) и Шарджа (ОАЭ). 16 мая можно будет вернуться из Лиссабона (Португалия), Тбилиси (Грузия) и Нью-Йорка (США).

17 мая запланированы рейсы из Шанхая (Китай), Дубая (ОАЭ), Ниццы (Франция), Мадрида (Испания). 18 мая можно вернуться из Дюссельдорфа (Германия), Неаполя (Италия), Еревана (Армения).

19 мая планируют рейсы из Вильнюса (Литва), Амстердама (Нидерланды), Тель-Авива (Израиль). 20 мая рейсы два рейса осуществят из Тель-Авива, один из Тараза (Казахстан) и Гамбурга.

21 мая планируется вылет из Дубая, Нью-Йорка и Парижа (Франция).

Фото: Мининфраструктуры

Эвакуировать украинских граждан будут самолетами авикомпаний МАУ, "Скайап" и "Эйр Арабия".

"Вся необходимая информация размещена на сайтах авиакомпаний. Даты вылета могут быть изменены", - добавили в министерстве инфраструктуры.

Напомним, что украинцы, оказавшиеся в период карантина в ЮАР, обратились с письмом к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой помочь им вернуться на родину.