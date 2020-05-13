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За сутки на Донбассе оккупанты 9 раз открывали огонь

Один украинский военный получил ранение. 

За сутки на Донбассе оккупанты 9 раз открывали огонь
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

За 12 мая в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России девять раз нарушали режим тишины. Был ранен один украинский военный, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Возле Павлополя и дважды в районе Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.  

По окрестностях Опытного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Крымского обстреливали из минометов 120 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Луганским оккупанты трижды открывали огонь, используя минометы 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. По данным разведки, 12 мая украинские военные ранили пятерых российских оккупантов", - добавили в Минобороны.

С начала суток 13 мая противник один раз открывал огонь - возле Старогнатовки применялись автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. 

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил нет. 

Напомним, что 12 марта украинский военный был ранен во время обстрела возле Крымского. Он получил осколочное ранение. 

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