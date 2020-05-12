В Мининфраструктуры заявили, что возобновление международных авиаперевозок с 22 мая пока не планируется

Продажа билетов с 23 мая до принятия решения Кабмином является преждевременной и вводит в заблуждение пассажиров.

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины в мае-июне, вводят людей в заблуждение, поскольку о возобновлении международных авиаперевозок речь пока не идет, сообщила пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, пишет hromadske.

Открытие некоторыми компаниями продажи билетов на свои рейсы не означает, что Украина может в ближайшее время возобновить авиасообщение. Все решения относительно этого будет принимать Кабмин.

"Министерство подготовило изменения к соответствующим постановлениям правительства, которые должны быть одобрены для возобновления всех видов сообщения, не только авиа", - объяснила Герасимова.

Она добавила, что продажа билетов с 23 мая до принятия решения Кабмином является преждевременной и вводит в заблуждение пассажиров. Открытие сообщения с другими странами зависит от решения правительств стран относительно открытия границ.

Напомним, что три международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.