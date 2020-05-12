Чехия с конца мая отменяет масочный режим на улице

Правительство Чехии в рамках смягчения карантина отменяет обязательное ношение медицинских масок на улице.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, пишет Expats.

"Мы приняли решение после консультаций с эпидемиологами", - отметил он.

Министр добавил, что обязательное требование носить маски в помещениях - в магазинах, общественном транспорте - продлится "еще некоторое время".

Также "масочный режим" сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, 24 апреля в Чехии завершили общенациональный карантин и разрешили выезжать в другие страны. При этом въезд иностранцев пока запрещен.