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Чехия с конца мая отменяет масочный режим на улице

В помещениях ношение масок остается обязательным.

Чехия с конца мая отменяет масочный режим на улице
Фото: freepik

Правительство Чехии в рамках смягчения карантина отменяет обязательное ношение медицинских масок на улице.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, пишет Expats.

"Мы приняли решение после консультаций с эпидемиологами", - отметил он.

Министр добавил, что обязательное требование носить маски в помещениях - в магазинах, общественном транспорте - продлится "еще некоторое время".

Также "масочный режим" сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, 24 апреля в Чехии завершили общенациональный карантин и разрешили выезжать в другие страны. При этом  въезд иностранцев пока запрещен. 

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