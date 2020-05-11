Саудовская Аравия сократит добычу нефти сильнее, чем предусмотрено сделкой ОПЕК+

Саудовская Аравия сократит добычу нефти сильнее, чем предусмотрено сделкой стран ОПЕК+.

Как сообщает Bloomberg, власти королевства решили в июне снизить добычу до 7,5 млн баррелей в сутки, хотя договоренности с другими нефтедобывающими странами разрешают ей выкачивать около 8,5 млн баррелей. Если это намерение будет выполнено, добыча нефти в Саудовской Аравии станет самой низкой за последние 18 лет, с середины 2002 года.

Для сравнения: на пике добычи в начале 2020 года Саудовская Аравия производила 12,3 млн тонн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия пошла на сверхплановое ограничение добычи, несмотря на проблемы с бюджетом, из-за которых властям страны даже пришлось повысить НДС вырастет с 5% до 15%. В первом квартале расходы Саудовской Аравии превысили доходы, а бюджетный дефицит составил 9 млрд долларов. Центральный банк Саудовской Аравии еще в марте отчитался о резком сокращении золотовалютных резервов до самого низкого уровня с 2011 года.

Объявление о сокращении добычи произошло через несколько дней после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и королем Салманом. Белый дом в своем коммюнике сообщил, что оба лидеры согласились с важностью стабильности на мировых энергетических рынках.

Раньше Трамп в попытке спасти американскую нефтяную промышленность неоднократно пытался добиться от Саудовской Аравии, России и других стран ОПЕК+ сокращения добычи.

В начале апреля страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие производители нефти - договорились сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне 2020 года. Затем ограничения должны постепенно ослабляться. Это должно положить конец ценовой войне, которую страны начали за несколько недель перед этим. В начале марта Россия не пошла на новые ограничения по добыче нефти, после чего Саудовская Аравия начала предлагать своим клиентам нефть со скидками.