Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)

Цена на нефть марки WTI по состоянию на 21:30 понедельника, 20 апреля, на момент окончания торгов упала до минус 37 долларов за баррель.

CNN назвал этот день "худшим в истории".

"Одна из причин, по которой нефть была настолько волатильной, заключается в том, что объем торгов был очень слабым в майском контракте, срок которого истекает во вторник (завтра, 21 апреля, - ред.). Эта низкая ликвидность подготовила почву для необычного сценария отрицательных цен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя майский контракт стал отрицательным, июньский контракт все еще торговался выше 20 долларов за баррель. Мировой ориентир - нефть Brent

- торгуется выше 25 долларов за баррель.

"В пятницу, 17 апреля, торги на марку WTI завершились на уровне 18,27 доллара за баррель, что означает, что за один день они упали более чем на 200%", - подчеркивает CNN.

Около часа назад сообщалось, что американская нефть опустилась ниже 0 долларов - до -1,43 доллара США

"Это самый исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году", - передает CNN.

По состоянию на 20:30 сообщалось, что американская нефть опустилась в цене до 1,02 доллара за баррель.

"Это означает ошеломляющий однодневный спад от пятничного закрытия в $18,27 за баррель", - говорится в сообщении.

Позже CNN отметил, что частично спад в понедельник, 20 апреля, обусловлен тем, что майский фьючерсный контракт истекает во вторник, 21 апреля, усиливая опасения по поводу нехватки места для хранения.

"Июньский контракт не распродается так же сильно, потеряв всего 12,2% до 21,97 долларов за баррель", - отмечается в публикации.

Стоит отметить, что нефть WTI стоила 10 долларов за баррель еще во времена СССР.

West Texas Intermediate (WTI), или Texas light sweet – марка нефти, которая добывается в американском штате Техас. WTI и еще одна основная марка, Brent, представляют практически один и тот же продукт по составу.

Обвал цен на нефть начался в марте после развала сделки ОПЕК и других производителей нефти, ограничивавшей уровень добычи. Через полтора месяц им удалось согласовать новое ограничение добычи, оно составит рекордные 9,7 млн баррелей в сутки.

Но глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, обрушил спрос на нефть, и этого сокращения не будет достаточно.