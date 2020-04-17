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Зеленский: "Может ли человек прожить без воды? А зачем? С МВФ ситуацией такая же"

"Сейчас это как кровь для организма".

Зеленский: "Может ли человек прожить без воды? А зачем? С МВФ ситуацией такая же"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться новой кредитной программы Международного валютного фонда и намерена выполнить его условия.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Если у нас есть такая поддержка, она для нас важная. Если бы были другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы говорить: выгодно нам, не выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма", - сказал он.

Зеленский сообщил, что программа МВФ составит минимум 8 млрд долларов. Это разблокирует дополнительное финансирование от Всемирного банка и других международных доноров.

"Я вижу 10 миллиардов плюс я разговариваю с лидерами других стран: ОАЭ, Азербайджана, Канады, Германии. У нас будет больше денег. Все они привязаны только к одному. Они говорят: будет, мы поддержим (где-то это гуманитарная помощь, где-то льготные кредитные деньги на поддержку экономики) - зависит от сигнала. Сигнал для них один - меморандум с Международным валютным фондом. Это о доверии к Украине", - сказал президент.

Напомним, что Украина выполнила почти все условия для новой кредитной программы с МВФ. Осталось только принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Депутаты, близкие к бывшему владельцу Приватбанка Игорю Коломойскому, попытались усложнить выполнение этого условия, подав к законопроекту около 16 тысяч правок. Верховная Рада из-за этого изменила регламент.

Принятие "антиколомойского" закона ожидается в начале мая.

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