Credit Kasa передала 1000 продуктовых корзин для пожилых украинцев

Компания «УкрКредитФинанс» (ТМ Credit Kasa) присоединилась к благотворительной инициативе фонда «Жизнелюб» и оплатила покупку 1000 продуктовых корзин для людей старше 65 лет, проживающих в разных уголках Украины.
«Мы хотим поддержать самую уязвимую часть нашего общества — пенсионеров. Сегодня они первые, кто находится в зоне риска. Каждый поход в магазин для них потенциально опасен. Наша задача — оградить их от этого, поэтому присоединились к акции Жизнелюба», — заявили в Кредит Кассе и призвали и других участников финансового рынка присоединиться к акции.
В свою очередь, в благотворительном фонде рассказали, что продуктовые наборы разъедутся по всей Украине: сначала они попадут в территориальные центры социальной помощи, а уже оттуда курьеры Новой Почты доставят их нуждающимся.
Социальный продуктовый набор состоит из 9 позиций: гречка, макароны, рис, сахар, пшеничная крупа, свиная тушенка, подсолнечное масло, вафли и туалетная бумага.
СПРАВКА
Credit Kasa — бренд ООО «УкрКредитФинанс». С 2013 года компания выдает онлайн-кредиты до зарплаты. За это время услугами Кредит Кассы воспользовались около 1 млн украинцев.