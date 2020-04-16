Гетманцев: новая налоговая прекратила большую часть схем по НДС, которые имели место при предыдущей власти

По его словам, ГНС перевыполняет поступления в госбюджет по налогу на добавленную стоимость.

Новая налоговая прекратила большую часть тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти. Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы видим, что налоговая нагрузка в сравнении год к году, а именно 2020-го с 2019-м годом, возросло с 2,08% до 2,24%. Это очень большой рост, и он свидетельствует о прекращении большей части тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти и которые нам удалось решить. Удалось прекратить в течение срока пребывания у власти новой команды. Это - большая победа, я считаю, и хочу поблагодарить всех налоговиков Украины за активное участие в этом процессе», - заявил Даниил Гетманцев.

Также Даниил Гетманцев подчеркнул, что Государственная налоговая служба традиционно выполняет и перевыполняет те показатели, которых государство ожидает от поступлений в госбюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизному налогу и других.

«В этом контексте я хотел бы поблагодарить наши фискальные органы, в первую очередь Государственную налоговую службу Украины, за выполнение и перевыполнение тех показателей, которых мы ожидаем от поступлений от НДС, акцизного налога и других налогов», - заявил нардеп от «Слуги народа» .

Также, по словам Даниила Гетманцева, народные депутаты увидели перевыполнение показателей по поступлениям в госбюджет за первый квартал от Государственной налоговой службы, в том числе по НДС.

«Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС уже в апреле за март, несмотря на уменьшение объема налогооблагаемых операций», - подчеркнул он.

Напомним, в интервью председатель ГНС Сергей Верланов заявлял, что за время его работы новая налоговая "благодаря ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Поэтому обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потери 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах".

Гетманцев же назвал обвинения Уманского по 5 млрд грн, которые государство якобы бы недополучило от "скруток" с НДС или других так называемых схем "безосновательными и такими, которые не находят подтверждений". "Уманский распространяет заявления обиженного мальчика, которого заставили уйти", - заявил он.