Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
ГлавнаяЭкономикаБизнес

НБУ заявил об обнулении новых вакансий на рынке труда

"Очень большая часть людей потеряла доход".

НБУ заявил об обнулении новых вакансий на рынке труда
Фото: НБУ

Национальный банк заявил, что на рынке труда почти исчезли новые вакансии.

Об этом говорится в обращении первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой с экономическими итогами первого месяца карантина.

"К сожалению, новые вакансий на рынке труда почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", - сообщила Рожкова.

По ее словам, большинство банков, понимая сложившуюся ситуацию, идет навстречу предпринимателям, населению и бизнесу, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

НБУ считает, что у него достаточный запас прочности, чтобы достойно пройти период карантина. Но, подчеркнула Рожкова, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украина крайне нуждается в помощи международных доноров, в первую очередь - Международного валютного фонда.

Напомним, что, по оценке Торгово-промышленной палаты, за месяц карантина без работы остались около миллиона украинцев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также