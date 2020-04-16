Количество безработных в Украине за время карантина выросло до 2,5 млн человек

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. человек, за следующие две недели, в апреле, - еще на 500-600 тыс. человек, - до 2,5-2,8 млн.

Об этом сообщсообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Торгово-промышленную палату.

"По оценкам ТПП, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет. Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии", - отметил президент ТПП Геннадий Чижиков.

По его словам, в "остановленных" отраслях было занято около 4 млн человек.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", - добавил Чижиков.

По оценкам ТПП, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд гривен, из них 0,9 млрд гривен - поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки на время карантина.

"Ориентировочные потери только двух секторов - салонов красоты и пассажирских перевозок - составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" - в разы больше", - добавили в ТПП.

Напомним, по состоянию на 13 апреля, в Украине за неделю количество безработных выросло на 36 200 и составило 387 500 человек.