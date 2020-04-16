Ток-шоу "Говорить Україна" на канале "Украина" празднует свое восьмилетие

16 апреля самому популярному социальному ток-шоу «Говорить Україна», которое выходит по будням на телеканале «Украина», исполняется 8 лет. За это время в студии побывало 15 000 героев, истории которых оставили неравнодушными телезрителей и ее бессменного ведущего Алексея Суханова.

Каждая программа – это кропотливый труд журналистов и экспертов. Над проектом работают 120 человек. К работе над выпусками привлечены специалисты из разных областей: психологи, социальные работники, детективы, журналисты-расследователи, криминалисты и даже патологоанатомы. Все они помогают делать каждую программу качественной историей, которая будоражит не только страну, но и мир.

«Наша основная задача как социального проекта — не просто сделать интересный продукт. Мы хотим, чтобы каждый раз, смотря нашу программу, зритель понимал, что этот час возле экрана потрачен не зря: он вынес для себя что-то полезное, поучаствовал в решении проблемы, посопереживал герою. Чаще всего обращаются к нам люди, для которых проект, в прямом смысле слова — последний шанс. Нам не важно, кем работает наш герой, сколько он зарабатывает, где он живет. Если есть проблема, с которой невозможно справиться, — мы открыты», - рассказывает Юлия Охрименко, продюсер социального ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина».

В день редакторы фиксируют до 50 обращений тех, кому требуется помощь ток-шоу «Говорить Україна». Над одной историей программы команда проекта может работать от нескольких дней до года. Иногда результат некоторых приходится ждать несколько лет.

«Мне необыкновенно повезло с работой. Ведь мы работаем с историями, от которых наворачиваются слезы на глаза от неимоверного ужаса, что даже в кино трудно представить – до романтичных моментов. И каждая история чему-то учит, и это очень здорово. Мы пытаемся помочь, разбираясь и раскладывая информацию на самые маленькие крупинки и мелочи. «Говорить Україна» - это необыкновенная возможность научиться не на своих ошибках, а на чужих, посмотреть, как это происходит, и задуматься», - комментирует ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.