В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
ГлавнаяОбществоОбразование

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

Свидетельства девятиклассникам рекомендовали выдавать с учетом необходимых противоэпидемических мер.

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
Фото: kiev.klichko.org

Министерство образования и науки предложило не проводить в 2020 году выпускные вечера и последние звонки в школах в связи с коронавирусом. Об этом говорится в письме министерства.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в документе.

Также министерство призвало провести итоговое годовое оценивание учебных достижений учеников дистанционно, с использование онлайн-технологий. 

Руководителям школ рекомендовали разработать и утвердить графики выдачи свидетельств девятиклассникам с учетом необходимости соблюдения противоэпидемических требований.

Напомним, что 11 марта Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля. Позднее карантин в школах был продлен в связи с общенациональными противоэпидемическими ограничительными мерами и чрезвычайной ситуацией до 24 апреля. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также