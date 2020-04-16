Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

Министерство образования и науки предложило не проводить в 2020 году выпускные вечера и последние звонки в школах в связи с коронавирусом. Об этом говорится в письме министерства.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в документе.

Также министерство призвало провести итоговое годовое оценивание учебных достижений учеников дистанционно, с использование онлайн-технологий.

Руководителям школ рекомендовали разработать и утвердить графики выдачи свидетельств девятиклассникам с учетом необходимости соблюдения противоэпидемических требований.

Напомним, что 11 марта Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля. Позднее карантин в школах был продлен в связи с общенациональными противоэпидемическими ограничительными мерами и чрезвычайной ситуацией до 24 апреля.