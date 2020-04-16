Во Львове от коронавируса умер 66-летний сотрудник ВСУ

Это второй летальный случай в украинской армии.

Во Львове от коронавируса умер сотрудник Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

Мужчина заболел еще 1 апреля, когда у него повысилась температура и возникли трудности с дыханием.

8 апреля его положили во Львовскую областную инфекционную больницу. Он находился в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 апреля у мужчины подтвердили коронавирусную болезнь лабораторным методом полимеразной цепной реакции.

Утром 16 апреля он умер.

У 66-летнего мужчины был сахарный диабет.

Напомним, что это второй летальный случай коронавирусной болезни в Вооруженных силах Украины. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.