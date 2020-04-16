Фото: facebook/Офіс Президента України

Сегодня, 16 апреля, в Украину вернулись 20 граждан, которых удерживали на временно оккупированных территориях Донбасса. Все они пройдут обязательную обсервацию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что девять человек Украине вернули оккупационные власти отдельных районов Донецкой области, остальные будут освобождены в Луганской области.

Фото: Людмила Денисова Освобожденные боевиками лица

Отмечается, что обмен состоялся в рамках формата "всех на всех". Украина отправила в ОРДО десять человек, пишет ТАСС со ссылкой на представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова.

"Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре 2019 года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан. Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском" формате в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Также продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - заявили в пресс-службе Офиса президента.

Фото: facebook/Офіс Президента України

Обновление. Омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что из ОРДО вернулся военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов. Он попал в плен к боевикам в прошлом году.

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

"Его родственники обращались ко мне с просьбой о его освобождении. Мною было передано соответствующее обращение в Центр освобождения заложников при СБУ, после чего сразу началась работа по его возвращению", - написала Денисова в фейсбуке.

Обновление 14:15. Украина завершила обмен с ОРЛО, всего в рамках обмена удерживаемыми лицами были освобождены 20 человек. В Офисе президента опубликовали имена всех, кто вернулся на подконтрольную правительству территорию.

Среди тех, кто вернулся, - самый старший попавший в плен украинец Александр Табачный и самый юный - Сергей Русинов.

В пресс-службе СБУ уточнили, что на временно оккупированные территории выехали 14 граждан. Отмечается, что впервые обмен прошел по формуле, когда Украина получила больше человек, чем передала.

Напомним, ранее министр по делам временного оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников сообщил, что предстоящий обмен удерживаемыми лицами не будет обменом "всех на всех".

По его словам Украина настаивает, на освобождении всех заложников, которых удерживают в ОРДЛО, но пока что пытается вытянуть из плена тех, кого может.

Ранее об обмене по принципу "всех на всех" до Пасхи заявляла и обмудсмен Людмила Денисова.