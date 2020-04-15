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В Ивано-Франковской области от коронавируса умер глава одного из сел

Умершему был всего 51 год.

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер председатель одного из сел Тисменицкого района.

Об этом сообщил мэр соседнего Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"15 апреля утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив - сельский председатель Братковцев Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год", - написал Марцинкив в фейсбуке.

Тарас Федорив
Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
Тарас Федорив

Напомним, 14 апреля стало известно, что коронавирусом заразилась верхушка Рокитновского района Ровенской области - глава райгосадминистрации Владимир Минич, глава районного совета Анатолий Кинчур и главный врач районной больницы Олег Костюк.

11 апреля о заражении коронавирусом сообщил глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан.

В конце марта коронавирус выявили у мэра города Монастыриска в Тернопольской области.

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