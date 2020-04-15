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Степанов заявил, что Украине рано говорить о выходе из карантина

Минздрав рассматривает несколько вариантов поэтапного окончания ограничительных мер. 

Степанов заявил, что Украине рано говорить о выходе из карантина
Фото: Макс Левин

Учитывая антирекорд Украины по заболеваемости коронавирусом за сутки, пока нецелесообразно говорить о выходе страны из карантина. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что Минздрав рассматривает несколько вариантов выхода и при каких условиях это возможно.

"Могу уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть устоявшееся снижение заболеваемости. Относительно механизма и этапов выхода - мы постоянно анализируем опыт разных стран, как они выходили, и максимально комфортно будем делать это в нашей стране, но только после того, как мы увидим возможность для этого", - объяснил Степанов.

Напомним, что по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. Из них умерли 108, выздоровели 143 человека. 

Ранее сообщалось, что созданный Кабмином Совет по вопросам экономического развития вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода из карантина. Согласно предварительному плану, режим чрезвычайной ситуации будет длиться до конца апреля, а уже в мае "Украина должна выйти на работу".

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