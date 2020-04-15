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Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения

Финансирование будет заморожено на период анализа работы Организации. 

Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения со стороны Штатов. Об этом пишет CNN.

По его словам, выплаты будут заморожены на время проведения анализа "роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса". Анализ займет от 60 до 90 дней.

Трамп сообщил, что Штаты ежегодно выделяют Всемирной организации здравоохранения $400-500 млн, в то время как Китай - около $40 миллионов. 

"Если бы ВОЗ выполнила свою работу по привлечению медицинских экспертов в Китай для объективной оценки ситуации на месте и выявления отсутствия прозрачности в Китае, вспышка могла быть пресечена у ее источника с очень малой смертностью", - сказал Трамп.

Сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мерфи, который входит в сентаский комитет по иностранным делам, раскритиковал это решение Трампа. По его мнению, хоть Китай и США "допустили ошибки", американский президент хочет отвлечь вину в распространении COVID-19 в США от своей администрации.

"Сейчас Белый дом и его союзники предпринимают очень скоординированные усилия, чтобы попытаться найти козлов отпущения за роковые ошибки, которые совершил президент на ранних стадиях распространения этого вируса", - сказал он.

Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал решение Трампа, отметив, что сейчас не время сокращать ресурсы для ВОЗ или любой другой организации, которая борется с коронавирусом, пишет "Радио свобода".

Напомним, что США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом среди всех стран. Там COVID-19 обнаружили у более 600 000 человек. 

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