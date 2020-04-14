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В России перенесли день окончания Второй мировой войны

Решение связано с советским праздником победы над Японией 3 сентября.

В России перенесли день окончания Второй мировой войны
Реконструкция боев Второй мировой войны в Киеве
Фото: Сергей Нужненко

Государственная дума России "перенесла" день окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3 сентября.

Как сообщается на сайте Госдумы, российские депутаты приняли законопроект о новой памятной дате "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником победы над Японией и днем всенародного торжества. Также дата 3 сентября была указана на медали "За победу над Японией".

На самом деле Вторая мировая война закончилась подписанием капитуляции Японией на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Акт о капитуляции подписали 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени.

Фото: EPA/UPG

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