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МВФ из-за пандемии спишет часть долгов беднейших стран

Высвободившиеся деньги пойдут на борьбу с COVID-19.

МВФ из-за пандемии спишет часть долгов беднейших стран
Кристалина Георгиева
Фото: EPA/UPG

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил списание части долгов 25 беднейших стран.

Как говорится на сайте фонда, это решение касается Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Коморских Островов, Йемена, ДР Конго, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбика, Непала, Нигера, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островов, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Того, ЦАР и Чад.

Облегчение долгового бремени будет происходить в рамках Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRT).

Беднейшие и самые уязвимые члены МВФ в течение шести месяцев получат из этого фонда гранты для покрытия долговых обязательств перед МВФ. Это поможет им направить больше денег на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи в условиях пандемии COVID-19.

В настоящее время CCRT располагает 500 млн долларов, включая 185 млн от Великобритании, 100 млн от Японии и крупные взносы от Китая и Нидерландов.

По данным Reuters, первым 25 странам из этого фонда безвозмездно выделят 215 млн долларов на погашение долгов.

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