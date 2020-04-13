Карантин во Франции продлен до 11 мая. Об этом президент Эммануэль Макрон заявил вечером 13 апреля в своем третьем с начала пандемии коронавируса телевизионном обращении к нации.
Adresse aux Français. https://t.co/sEeWhau5Mo— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2020
Президент Франции отметил, что больнице в регионе Гранд-Эст и в Париже по-прежнему переполнены.
"Всем работникам и предпринимателям: я знаю вашу боль. Меры по защите вас будут расширены и усилены", - сказал президент страны.
Макрон поблагодарил всех, кто соблюдает ограничительные меры, заметив, что это нелегко, когда живешь в маленькой квартире.
Он заявил, что обратился к правительству с просьбой незамедлительно выплатить помощь нуждающимся семьям с детьми и наиболее уязвимым студентам.
Макрон выразил надежду, что больницы и дома престарелых смогут организовать для ближайших родственников, при правильной защите, посещение больных при смерти, чтобы попрощаться с ними.
"С 11 мая мы будем постепенно открывать детские сады, школы, колледжи и средние школы", - сказал президент Франции.
Карантин во Франции был введен 17 марта. Французам разрешено покидать дома только по неотложным делам. Совершать прогулки и заниматься спортом разрешено один час в день в радиусе одного километра от дома.
По последним данным, коронавирусом во Франции заразилось уже 137 873 человека, от последствий COVID-19 скончались 14 967 человек.