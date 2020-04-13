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Карантин во Франции продлили на месяц

Уже 137 873 человека в стране инфицированы коронавирусом, от последствий  COVID-19 скончались 14 967 человек.

Карантин во Франции продлен до 11 мая. Об этом президент Эммануэль Макрон заявил вечером 13 апреля в своем третьем с начала пандемии коронавируса телевизионном обращении к нации.

Президент Франции отметил, что больнице в регионе Гранд-Эст и в Париже по-прежнему переполнены.

"Всем работникам и предпринимателям: я знаю вашу боль. Меры по защите вас будут расширены и усилены", - сказал президент страны.

Макрон поблагодарил всех, кто соблюдает ограничительные меры, заметив, что это нелегко, когда живешь в маленькой квартире.

Он заявил, что обратился к правительству с просьбой незамедлительно выплатить помощь нуждающимся семьям с детьми и наиболее уязвимым студентам.

Макрон выразил надежду, что больницы и дома престарелых смогут организовать для ближайших родственников, при правильной защите, посещение больных при смерти, чтобы попрощаться с ними.

"С 11 мая мы будем постепенно открывать детские сады, школы, колледжи и средние школы", - сказал президент Франции.

Карантин во Франции был введен 17 марта. Французам разрешено покидать дома только по неотложным делам. Совершать прогулки и заниматься спортом разрешено один час в день в радиусе одного километра от дома.

По последним данным, коронавирусом во Франции заразилось уже 137 873 человека, от последствий  COVID-19 скончались 14 967 человек.

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