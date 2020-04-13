От коронавируса скончался сотрудник Еврокомиссии

Это первая смерть от Covid-19 среди высшего руководства ЕС.

Сотрудник генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям скончался от последствий заражения коронавирусом.

Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти преданного работника Еврокомиссии, заразившегося коронавирусом. Я с моими коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям приносим искренние соболезнования его семье", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

I am extremely sad to announce the passing away yesterday of a devoted Commission member of staff, who had fallen ill to COVID-19. I present my heartfelt condolences to his family, and my thoughts are also with his colleagues from the ERCEA and the wider DG Research & Innovation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2020

По ее словам, заболевший COVID-19 сотрудник скончался в воскресенье.

Это первая смерть от Covid-19 среди высшего руководства ЕС.

Напомним, 10 апреля министры финансов Европейского союза в четверг согласовали план поддержки пострадавшей от коронавируса экономики на общую сумму 540 миллиардов евро.