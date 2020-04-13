В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер монах

Обстоятельства его смерти ранее пока не сообщались.

В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции COVID-19 скончался монах.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ в фейсбуке.

"Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого пока не сообщались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество инфицированных уточняется, поскольку все обследования проводятся в государственных медицинских учреждениях.

Это второй летальный случай в Лавре. Ранее, 12 апреля, умер 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Напомним, информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших, а 9 апреля - еще о 30-ти.

По состоянию на 13 апреля, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки.