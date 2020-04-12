Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
МиГ-29 получил повреждения при аварийной посадке на аэродроме в Мелитополе (обновлено)
МиГ-29 получил повреждения при аварийной посадке на аэродроме в Мелитополе (обновлено)
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США
Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США
Итальянская мафия начала раздавать еду малообеспеченным
Итальянская мафия начала раздавать еду малообеспеченным
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
ГлавнаяОбществоЖизнь

Умер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры

Согласно официальному сообщению, он скончался после продолжительной болезни.

Умер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
Архимандрит Нектарий
Фото: https://lavra.ua

12 апреля скончался насельник Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (Александр Коваленко). Об этом говорится на официальном сайте Лавры.

Священнику было 73 года.

Согласно сообщению, он умер после продолжительной болезни.

"Архимандрит Нектарий пришел послушником в обитель в 1988 году, когда в Лавре возобновилась монашеская жизнь после ее закрытия в период безбожного советского правления. Нес различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпаемой Псалтири", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре. Известно о по меньшей мере 30 инфицированных. Сообщалось, что COVID-19 подозревают у настоятеля Лавры митрополита Павла. С 4 апреля Лавра закрыта на карантин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также