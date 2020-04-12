Умер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры

12 апреля скончался насельник Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (Александр Коваленко). Об этом говорится на официальном сайте Лавры.

Священнику было 73 года.

Согласно сообщению, он умер после продолжительной болезни.

"Архимандрит Нектарий пришел послушником в обитель в 1988 году, когда в Лавре возобновилась монашеская жизнь после ее закрытия в период безбожного советского правления. Нес различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпаемой Псалтири", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре. Известно о по меньшей мере 30 инфицированных. Сообщалось, что COVID-19 подозревают у настоятеля Лавры митрополита Павла. С 4 апреля Лавра закрыта на карантин.