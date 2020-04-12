Фото: https://www.dsns.gov.ua/

В Житомирской области с 4 апреля спасатели круглосуточно тушат пожар на территории трех лесничеств. Об этом сообщили в ГосЧС.

"На территории Народичского, Клещивского и Базарского лесничеств с прошлой субботы около 150 спасателей и лесников круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только вечером 9 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 апреля огонь перекинулся на территорию села на границе Житомирской и Киевской областей.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Огонь тушат с помощью пожарной авиации, в эпицентр стихии сбросили уже почти 1500 тонн воды.

В субботу, 11 апреля, лесная охрана задержали двух мужчин, которые подожгли сухостой на территории Народичского спецлисгоспа, что привело к пожаре в области.

Мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из них жег поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию.

По информации правоохранителей, оба мужчины, 1991 и 1989 г.р., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их привлекут к административной ответственности.

По состоянию на 7 утра 12 апреля открытого огня в области нет, наблюдается тление двух очагов на общей площади около 6 га.

Напомним, лесной пожар в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля, нанес ущерб на десятки миллионов гривен.