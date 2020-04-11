Боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе, ранен военный

В пятницу, 10 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела ранен украинский военный, говорится в утренней сводке штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По позициям неподалеку Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. На обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, вечером в этом районе оккупанты прекратили активность.

По опорным пунктам ОС неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским - 4 мины.

Вблизи Крымского враг дважды открывал огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что украинский военный получил пулевое ранение 10 апреля в Донецкой области. Его доставили в военно-медицинское учреждение эвакуационной техникой. Состояние здоровья раненого - тяжелое.