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Боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе, ранен военный

Оккупанты активно вели огонь из тяжелой артиллерии по всей линии фронта.

Боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе, ранен военный
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 10 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела ранен украинский военный, говорится в утренней сводке штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По позициям неподалеку Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. На обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, вечером в этом районе оккупанты прекратили активность.

По опорным пунктам ОС неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским - 4 мины.

Вблизи Крымского враг дважды открывал огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что украинский военный получил пулевое ранение 10 апреля в Донецкой области. Его доставили в военно-медицинское учреждение эвакуационной техникой. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

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