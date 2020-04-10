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В Чернобыльской зоне седьмой день тушат лесной пожар

"Можем потерять уникальную флору и фауну Чернобыльской зоны".

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

В Чернобыльской зоне отчуждения седьмой день тушат лесной пожар.

Возгорание началось в Иванковском районе Киевской области. По данным полиции, 27-летний житель села Раговка ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый пожар на территории Котовского лесничества общей площадью 5 га.

Потушить огонь до сих пор не удалось. Согласно информации ГосЧС, по состоянию на утро 10 апреля горела трава, камыш и лесная подстилка на отдельных участках Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

 На тушении огня задействованы 379 человек и 100 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и два вертолета, которые 9 апреля сбросили 154 тонн воды.

"Если люди не поймут, какой вред они делают, поджигая траву, все усилия пожарных окажутся бесполезными и пожары будут повторяться. Если не остановиться, мы можем потерять уникальную флору и фауну Чернобыльской зоны, которые начали возрождаться после страшной катастрофы в 1986 году. Флора и фауна - это живые существа: животные, птицы, насекомые и растения, среди которых есть и краснокнижные. Мы можем потерять территории с историческими местами мирового значения, а вместо них будут черные пожарища", - отмечают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

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